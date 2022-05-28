朔尔茨：德国不应对中国侵犯人权问题保持沉默

（早报讯）德国总理朔尔茨说，德国不能因为中国的经济实力而不为新疆人权发声，他还说，德国公司应该采取更多措施以实现供应链和出口市场多元化。

彭博社报道，中国被指在新疆地区对维吾尔人进行拘禁且涉及虐待，朔尔茨周四（5月26日）在世界经济论坛发表演说时强调，这种“侵犯人权”的行为不容忽视。

过去20年，中国已成为德国最大的非欧盟贸易伙伴。朔尔茨的言论再次显示德国政府对中国态度的转变，德国其他官员也发表过类似讲话。

谈到欧盟就新疆人权问题对华实施制裁时，朔尔茨周五出席德语日报《斯图加特报》主办的一个研讨会时也表明，他的政府不会回避这个问题。

朔尔茨说：“我们不能因为我们与某个国家有很多生意往来就无视这个问题，不能因为它现在和将来都会是一个强大的国家，我们就对此保持沉默，不应该这样。”

当被问及德国公司是否应该停止与中国开展业务时，朔尔茨说，他不认为德国应该完全从中国撤资或经济脱钩。不过他提醒企业要更加谨慎，并采取更多措施实现供应链和海外市场的多元化。

朔尔茨说，同样的道理也适用于德国对俄罗斯进口能源的依赖，“许多公司都得面对这个问题。大家在大学工商管理学院念书时就已明白一个道理，那就是不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。”