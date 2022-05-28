世卫：多国报告不明病因儿童肝炎病例增至650起

（早报讯）世界卫生组织周五（5月27日）说，截至26日各国已向世卫组织通报了650起病因不明的儿童肝炎病例。世卫组织暂时将这一疾病的全球风险定为中级。

新华社报道，世卫组织数据显示，今年4月5日至5月26日期间，在世卫组织划分的全球各区域当中，已有来自五个地区的33个国家报告了650起病因不明的儿童肝炎病例，另有99起儿童肝炎病例尚待区分类型。这650起病因不明的儿童肝炎病例，临床症状与以往相比更加严重，出现急性肝衰竭的比率更高。

在区域分布上，在上述病因不明和尚待分类的儿童肝炎病例中，有374起来自世卫组织划分为欧洲地区的22个国家，仅英国就有222起；来自美洲地区的病例共有240起，包括216起美国病例；其余病例分布在西太平洋地区、东南亚地区和东地中海地区。在650起病因不明的儿童肝炎病例中，至少有38名儿童需要进行肝移植手术，九名儿童死亡。

世卫组织称，目前实验室检测已排除病因不明的儿童肝炎患者染有甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒，但在一些病例样本中检测到冠病和（或）腺病毒。英国最近观察到腺病毒活跃度增加且与冠病共同传播，但二者在上述肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

暂将全球风险定为中级

由于这些儿童肝炎的病因、来源和传播方式尚不明确，而且世卫组织目前掌握资料有限等情况，世卫组织暂时将这一疾病的全球风险定为中级。

在更多信息明了之前，世卫组织建议采取预防和控制感染的一般措施，包括用肥皂和水或含酒精的消毒液保持手部卫生、避免处于拥挤的空间、与他人保持一定距离、确保室内通风良好、戴口罩及遵循安全的食物处理和烹调方法等。