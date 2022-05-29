马国首相访日 女婿随行引起争议

（早报讯）马来西亚反对党发现，首相依斯迈沙比里的女婿乔温出现在马国官方发布的首相访日照片里，因此要求政府说明乔温的旅费是否由政府公款支付。

马新社日前在官方推特发布依斯迈沙比里访问日本的照片显示，依斯迈沙比里与日本板桥区长坂本健会面时，乔温也在现场。人民公正党班底谷国会议员法米今天（5月29日）接受“当今大马”访问时，要求政府说明乔温是否是自费随团前往日本。“我认为民众有权知道，乔温是自费或以公款前往日本。”

乔温是马国颇有名气的服装设计师，因此有网民询问乔温是否是依斯迈沙比里的私人造型顾问。这让人联想起依斯迈沙比里5月25日与新加坡总理李显龙在东京会谈时，身穿英国品牌博柏利（Burberry）一件售价约5500令吉（约1726新元）的黑、蓝、白三色衬衫。

法米说，依斯迈沙比里有权决定穿着，但此时民生凋敝之际却身穿博柏利服装，让人怀疑他是否不接地气。“我不愿揣测乔温是否参与挑选如此有品味的衬衫。”

依斯迈沙比里2020年担任国防部高级部长期间，不时发布全国电视演说汇报冠病疫情及防疫措施。他当时因穿着色彩缤纷鲜艳的峇迪衣而引起热议。乔温当时向媒体证实，他也参与依斯迈沙比里的服装挑选和搭配，几乎每天都与岳母慕哈妮讨论依斯迈沙比里的服饰。