以色列国旗游行将登场 以警与巴勒斯坦人对峙

（早报讯）以色列民众星期天（5月29日）下午将在耶路撒冷举行一场具争议性的“国旗游行”。游行开始前，以色列警察与躲在耶路撒冷阿克萨回教堂内的巴勒斯坦人对峙。

一年一度的耶路撒冷国旗游行是为庆祝以色列在1967年中东战争中占领了老城。这项活动吸引了成千上万的参与者到老城狭窄的石头街道。

路透社报道，游行活动预定在当地时间下午4时（新加坡时间晚上9时）开始，警方提前部署了约3000名警力。巴勒斯坦各派别警告，在耶路撒冷回教徒区挥舞旗帜的游行，可能会再次激发他们与以色列人持续了几十年的冲突。过去几周以来，当地紧张局势一直在上升。

在游行开始前数小时，警察将一些巴勒斯坦人锁在阿克萨回教堂内。巴勒斯坦人向警察投掷石块和烟花，警察则用眩晕手榴弹回击。

这座回教堂每天有不少犹太游客参观。在场的犹太游客中，有10多个穿宗教服装的年轻人对着抗议者微笑、唱歌和鼓掌，后来其他犹太游客甚至拿着以色列国旗。一些网络视频显示，有犹太游客在回教堂内祈祷。

阿克萨回教堂是回教徒第三大圣寺，也是犹太人最神圣的地点，称为圣殿山。根据惯例，犹太人可以进入回教堂，但不可以在那里祈祷。

哈马斯谴责那些视频，并指这违反了长期以来的禁令。

哈马斯上周曾警告以色列，游行不要通过阿克萨回教堂，并说将“尽一切可能”对抗。哈马斯政治局成员哈马德说：“我们将毫不犹豫地使用各种手段，力阻我们的圣寺被入侵，以色列将付出惨痛代价。”

去年耶路撒冷日，加沙地带发生11天的冲突。哈马斯向以色列发射火箭，以色列也发动多次袭击。那场冲突夺走了260名巴勒斯坦人的性命，包括66名孩童，以色列则有14人丧命。