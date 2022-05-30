俄外长：“解放”顿巴斯是莫斯科“决不妥协的优先事项”

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，“解放”乌克兰顿巴斯地区是莫斯科“决不妥协的优先事项”，至于乌克兰的其他领土，应该由当地的人民来决定自己的未来。

路透社报道，拉夫罗夫星期天（5月29日）接受法国电视1台（TF1）访问时重申，俄罗斯是在北约东扩浪潮之后对乌克兰展开“特别军事行动”，同时也为清除乌克兰受“纳粹主义”启发的民族主义。基辅和西方国家说，这是俄罗斯为掠夺土地提出的借口，全属无稽之谈。

根据俄罗斯外交部发布的访问文本，拉夫罗夫对TF1说：“俄罗斯联邦承认顿涅茨克和卢甘斯克地区为独立国家，解放这两个地区是俄罗斯决不妥协的优先事项。”

由顿涅茨克和卢甘斯克地区组成的顿巴斯地区，是乌克兰的传统工业中心。在拉夫罗夫接受TF1访问时，俄军正继续围剿顿巴斯的主要城镇。卢甘斯克州长盖代日前说，当地局势急剧升级，随着俄军把全部资源放在攻占北顿涅茨克上，未来一周会非常艰难。

谈到乌克兰的其他领土，拉夫罗夫说：“我不相信那里的人们乐于回返一个在本质上恐俄的新纳粹政权。他们必须自己作出决定。”

拉夫罗夫也说，由于西方国家无视乌克兰境内讲俄语的公民受到乌克兰政府的迫害，俄罗斯对乌克兰进行特别军事行动是“不可避免”的。乌克兰否认迫害讲俄语地区公民。