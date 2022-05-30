世卫：猴痘对全球公共卫生构成中度风险

（早报讯）世界卫生组织（WHO）评估猴痘对全球公共卫生构成“中度风险”。

路透社报道，世卫组织星期天（5月29日）发表声明说，“目前，考虑到这是第一次在广泛不同的世卫组织地理区域同时报告猴痘病例和聚集性病例，全球总体公共卫生风险为中度。”

世卫补充：“如果这种病毒利用这个机会将自己确立为人类病原体，并传播给严重疾病风险较高的群体，如幼儿和免疫抑制者，公共卫生风险可能会变得很高。”

声明还说，自40多年前天花疫苗接种停止以来，全球人口中越来越多的人容易受到猴痘病毒的影响。

世卫预计，随着监测范围的扩大，还将发现更多猴痘病例。这种病毒可能已传播了数周或更长时间而未被发现，而且存在广泛的人际传播。

自5月7日发现首起病例以来，截至5月26日，已有23个非猴痘流行国家和地区向世卫上报了257起猴痘确诊病例，还有约120起疑似病例。至今未接到死亡病例报告。

世卫说，目前猴痘病毒对公众环境中的个人的风险似乎很低，但可能不会一直这样，“需要各国立即采取行动以控制猴痘病毒在危险群体中的进一步传播、并防止向一般人群传播，以避免猴痘在非流行国家可能成为一种临床症状和公共卫生问题。”

猴痘病毒潜伏期通常为6至13天，最长达21天，症状包括发热、头痛、淋巴结肿大、肌肉疼痛、重度疲乏等。皮疹也是感染猴痘的一大症状，通常从脸部开始，然后扩散到身体其他部位，病发初期常被误认为水痘。