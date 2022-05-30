以“耶路撒冷日”游行引发冲突 约200名巴勒斯坦人受伤

（早报讯）数万名以色列民众星期天（5月29日）举行“耶路撒冷日”游行，引发巴勒斯坦抗议者与以色列军警冲突，造成约200名巴勒斯坦人受伤。

新华社报道，当天，以色列民众在耶路撒冷举行游行，纪念以色列在1967年第三次中东战争中夺得耶路撒冷全城控制权。以色列警方消息说，约七万名以色列民众参加游行，警方在耶路撒冷部署了约3000名警察。

以色列媒体说，以色列民众在游行期间遭到巴勒斯坦民众抗议，随后巴勒斯坦抗议者与以色列警察发生冲突。据巴勒斯坦红新月组织消息，冲突在耶路撒冷地区造成至少62名巴勒斯坦人受伤。

以色列总理贝内特当天发表声明，指示安全部队对包括以色列极右翼团体在内的“极端主义分子”的暴力或挑衅行为“零容忍”。

另据巴勒斯坦媒体，巴勒斯坦民众当天在约旦河西岸及加沙地带举行活动，抗议以方“耶路撒冷日”游行。在约旦河西岸多地，巴勒斯坦民众与以色列军方发生冲突。据巴勒斯坦红新月组织消息，冲突在约旦河西岸地区造成至少137名巴勒斯坦人受伤。

耶路撒冷地位问题是巴以和谈的关键之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方要求建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。