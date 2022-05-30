蒙娜丽莎画作遭蛋糕“突袭”

（早报讯）法国卢浮宫珍藏的《蒙娜丽莎》画像遭“突袭”，一名伪装成老妇的男子试图打破防弹玻璃，随后用蛋糕涂抹在玻璃上，引起民众哗然。

这名男子星期天（5月29日）在卢浮宫身着女装、戴着假发，还坐在轮椅上，乔装成一名年长妇女。他突然从轮椅跳起，并用蛋糕涂抹在画作前方的防弹玻璃上。

巴黎卢浮宫博物馆的官员拒绝就这一离奇事件发表评论。一些网民将这起事件的视频照片发布在社交媒体上。

一名推特用户Lukeee发布了一段视频，显示一名博物馆员工正在擦拭玻璃上的蛋糕，另一段视频显示，一名身穿白衣的男子被保安护送离开。他在贴文中写道：“一个打扮成老太太的人从轮椅上跳下来，试图打碎蒙娜丽莎的防弹玻璃。然后继续在玻璃上涂抹蛋糕，并将玫瑰花扔得到处都是，之后被保安人员处理。”

在社交媒体上发布的另一段视频显示，同一个工作人员清理完毕，另一个工作人员则从达芬奇的杰作前搬走了一辆轮椅。

这名戴着假发的男子在另一段视频中用法语说：“为地球着想，人们正在破坏地球”，表明这起事件很可能有环保主义者的动机。视频还显示，他被带离卢浮宫。

1956年12月，一名玻利维亚男子向《蒙娜丽莎》画作投掷石块，损坏了蒙娜丽莎的左肘，此后这幅画作一直由玻璃罩保护。2005年，它被放置在一个加固的箱子里，同时也控制温度和湿度。

2009年，一名俄罗斯妇女向这幅画扔了一个空茶杯，结果轻微刮伤画箱。