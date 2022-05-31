加拿大提出新法案 全国冻结手枪买卖

（早报讯）加拿大出台手枪管制新法案，将在全国范围内禁止进口、买卖和运输手枪，并限制弹匣容量和禁止销售外形像枪械的玩具。

路透社报道，新法案旨在恢复去年在加拿大大选期间被搁置的一些计划。在加拿大决定收紧手枪管制前，美国得克萨斯州一所小学发生严重枪击事件，导致19个小学生和两名教师死亡。

加拿大总理特鲁多周一（5月30日）宣布新法案时说，枪支暴力不断增加，我们必须制定新措施来遏制这个问题。

特鲁多认为加拿大人在希望减少国内枪械暴力方面“非常团结”，他还说：“看看我们南方边界邻国发生的事就知道，如果我们不坚定并迅速地采取行动，情况只会越来越糟，也越来越难以应对。”

不过一些人士不受加拿大冻结手枪买卖的限制，精英赛射手、奥运会运动员和安全人员可享有豁免。在政府推出新法案前已拥有手枪的加拿大公民也获准保留他们的手枪。

被视为最新最大胆立法

加拿大联邦政府已向议会提交新法案。这项法案被认为是加拿大政府最新也是最大胆的控制枪械犯罪立法。由于自由党与新民党执政联盟在议会众议院占有多数席位，因此预计法案将在议会获得通过。

加拿大的枪械法律比美国严格。但是，尽管加拿大的枪械凶杀率不到美国的五分之一，还是比其他富裕国家来得高，而且一直在上升。2020年加拿大的枪械凶杀率是澳大利亚的五倍。