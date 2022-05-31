丹麦公投决定 是否取消豁免加入欧盟共同安全防务政策

（早报讯）丹麦周三（6月1日）举行全民公投，以决定是否推翻沿用了30年的豁免加入欧盟共同安全与防务政策。

法新社报道，丹麦和马其他是欧盟27国中仅有两个没有加入这项政策的国家，而丹麦是通过谈判取得豁免，迄今已30年。但在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之后，丹麦人开始改变想法。

根据5月30日公布的最新民调，在丹麦430万合格选民中，预计超过65%的选民将投票支持放弃豁免加入欧盟共同安全与防务政策。

然而分析人士依然态度谨慎，原因是公投投票率预计会很低。而且，丹麦人民向来对欧盟一体化政策说不。

丹麦首相吁人民积极参加全民公投

丹麦首相弗雷德里克森在星期天举行的最后一场电视辩论中，呼吁人民积极参加全民公投，“有机会投票，我们就一定要投票”。

弗雷德里克森说：“我全心全意相信，我们必须投赞成票。在我们需要为欧洲安全而战的这一时刻，我们需要与我们的邻国更加团结。”

丹麦自1973年成为欧盟成员国。但在1992年，50.7%的丹麦人投票反对欧盟的创始条约《马斯特里赫特条约》，拒绝将丹麦的更多权力转移给布鲁塞尔。

由于这项条约必须获得欧盟所有成员国核准才能生效，丹麦政府通过谈判取得一系列豁免后，丹麦人民于1993年投票支持《马斯特里赫特条约》。

丹麦至今不属于欧元区，不使用欧元，也不采用欧盟的司法、内政和国防政策。