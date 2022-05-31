世卫：烟草业应对环境污染承担更大责任

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，烟草不仅危害健康，也危害我们的环境，烟草业是世界最大污染者之一，应采取措施让烟草业为它所造成的破坏承担更大责任。

法新社报道，5月31日（周二）是世界无烟日。世卫在这一天发布一份题为《烟草：毒害我们的星球》的报告。

世卫说，每年，烟草业使世界各地800多万人失去生命、毁掉六亿棵树、占用20万公顷土地、耗费220亿吨水，还排放了8400万吨二氧化碳。

大多数烟草种植在低收入和中等收入国家。这些国家迫切需要水和农田来生产本地区需要的粮食，但它们的土地却被用来种植致命的烟草植物，越来越多森林被砍伐殆尽。

从生产、加工到运输，烟草业的碳足迹相当于商业航空每年产生的二氧化碳的五分之一，进一步加剧了全球暖化。

报告说：“烟草制品是地球上随意丢弃最多的垃圾，超过7000种有毒化学物质在烟草制品被丢弃时渗入我们的环境。”

卷烟过滤嘴含微塑料 构成世界第二大塑料污染

卷烟、无烟烟草和电子烟等产品也增加了塑料污染。卷烟过滤嘴含微塑料，构成了世界上第二大的塑料污染。

报告强调，无论烟草业怎么营销，都没有证据显示过滤嘴对健康有任何好处。

世卫呼吁决策者正确看待卷烟过滤嘴，它是一种单次使用的塑料制品，应考虑禁用卷烟过滤嘴，以保护公众健康和环境。

世卫吁支持烟农改种植可持续作物 征收高额烟草税

报告说，清理丢弃烟草制品的成本是由纳税人而不是烟草业来承担。每年，中国的清理成本约为26亿美元（约35.6亿新元），印度约7.66亿美元巴，西和德国超过2亿美元。

一些国家例如法国和西班牙，以及美国加利福尼亚州旧金山等城市已纠正这种情况，根据谁污染谁付费的原则，成功地实施了“生产者责任延伸法”，让烟草业负责清理它所造成的污染。

世卫敦促世界各国和城市向它们看齐，支持烟农改而种植可持续作物，征收高额烟草税，也可在烟草税中含环境税，并提供戒烟支持服务。