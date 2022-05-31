以色列与阿联酋签协议 取消96%商品关税

（早报讯）以色列与阿拉伯联合酋长国签署了一项自由贸易协议，这项协议将降低或取消关税，并计划将年度双边贸易额提高到100亿美元（约136亿新元）以上。这也是以色列与一个阿拉伯国家签署的首个重大贸易协议。

经过几个月的谈判，以色列经济和工业部长奥娜·巴比维（Orna Barbivai）和阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里（Abdulla bin Touq Al Marri）周二（5月31日）在迪拜签署这项协议。

根据协议，96%的商品将取消关税，阿联酋预测《全面经济伙伴关系协定》（CEPA）将在五年内将双边贸易额提高到每年100亿美元以上。在签署协议之前，以色列经济部说，这项协议将取消食品、农业、化妆品、医疗设备和药品的关税。

阿联酋贸易部长塔尼·阿尔·泽尤迪（Thani Al Zeyoudi）说，这项贸易协议写下了“中东历史的新篇章”。他在推文中说，这项协议“将加速增长，创造就业机会，并使得整个地区进入一个和平、稳定和繁荣的新时代”。

以色列与巴勒斯坦之间的暴力局势仍在升级，阿联酋外交部周一（30日）谴责“在以色列军队保护下的极端主义定居者”在耶路撒冷阿克萨清真寺的“冲突”。阿外交部呼吁以色列负责降低暴力和结束紧张局势。

巴比维周二告诉以色列电台，在访问阿联酋期间，她到目前为止没有听到关于阿克萨暴力事件的“任何异常情况”。

阿联酋-以色列商业委员会主席多里安·巴拉克说，贸易协议规定了税率、进口和知识产权，这将鼓励更多的以色列公司在阿联酋，特别是在迪拜设立办事处。

根据以色列官方数据，阿联酋和以色列的贸易在2021年达到12亿美元。