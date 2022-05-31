巴西强降雨成灾 91人遇难

（早报讯）受连日强降雨影响，巴西东北部的伯南布哥州多地发生洪水和山体滑坡。截至当地时间周一（5月30日）下午，已有91人遇难，至少26人失踪，5000人流离失所。

据了解，灾情刚发生时，救援难度很大，很多人是靠自救来脱离险境。目前，伯南布哥州（Pernambuco）政府已派出军队与专业救援人员合作，使用船只、飞机和各类机械设备在多个山体滑坡点展开搜救活动。

巴西伯南布哥州累西腓（Recife）市救援人员马尔科斯·梅洛说，目前消防员还在搜救被埋人员。消防员、军警和累西腓周边城市的民防人员约650人，正在灾区全力参与搜救。

消息称，由于山坡还有再坍塌的风险，四周已拉起警戒线。目前已经发现了13名遇难者，其中12人来自同一个家庭。

由于接下来的一周还会持续降雨，山体还有继续坍塌的风险，当地的居民目前已被陆续转移到安置点，等待下一步安排。

伯南布哥州其他地区，以及毗邻的帕拉伊巴州和阿拉戈斯州部分地区处于橘子色警报，虽然雨量较少，但由于持续降雨，发生洪水泛滥等灾害的可能性仍很大。

巴西总统博索纳罗30日搭乘直升机视察灾区，对灾情表示关切，并对罹难者和灾民表示哀悼和慰问。

伯南布哥州州长保罗·卡马拉29日说，自5月25日发生强降雨以来，包括累西腓、奥林达（Olinda）在内的14个城市进入紧急状态。截至29日早上，已救出593名被困灾民。