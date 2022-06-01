美国和新西兰对中国在太平洋的影响力同感担忧

（早报讯）美国总统拜登和新西兰总理阿德恩对中国试图扩大在太平洋地区的影响力同感担忧，两人还讨论了与太平洋岛国领导人面对面接触的必要性。

路透社报道，阿德恩周二（5月31日）到白宫与拜登进行会晤时，中国国务委员兼外交部长王毅正在太平洋进行一系列访问。拜登和阿德恩对中国和所罗门群岛签署的一项安全协议表示担忧。

拜登在椭圆形办公室与阿德恩会面时说，华盛顿无意向太平洋岛国发号司令，而是要与它们进行合作，“我们在这些太平洋岛国还有更多工作要做”。

白宫在会后发表的一份声明中说：“美国和新西兰都有同样的担心，即一个与我们没有共同价值观或安全利益的国家在太平洋地区建立持久的军事存在，这将从根本上改变太平洋地区的战略平衡，对我们两国都构成国家安全担忧。”

阿德恩向媒体发表讲话时说，新西兰和美国的立场高度一致，“在推进太平洋价值观以及把重点放在太平洋岛国领导人本身的立场”有着强烈的共识。

一要求不具名的美国高级官员透露，两人还讨论了太平洋岛国面临的挑战，必须帮助它们应对冠病疫情和气候变化等问题。

这名高官说，拜登和阿德恩“还就与太平洋岛国领导人面对面接触、美国与新西兰和其他伙伴密切合作的重要性进行了详细讨论，以便继续加紧努力，更有效地参与太平洋事务”。

阿德恩是2014年以来首位访问美国白宫的新西兰总理。2014年，时任新西兰总理约翰·基到白宫与奥巴马进行会晤。