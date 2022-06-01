拜登：美国将为乌克兰提供更先进火箭系统和弹药

（早报讯）美国总统拜登宣布，美国将为乌克兰提供更先进的火箭系统和弹药，让乌克兰军队可以“更精确地打击战场上的关键目标”。

拜登周二（5月31日）晚上在《纽约时报》发表的一篇评论文章中说：“我们已迅速采取行动，向乌克兰运送了大量的武器和弹药，让乌克兰可以在战场上发挥战斗力，并在谈判桌上处于最强有力的位置。”

拜登强调，俄乌双方最终将通过外交结束这场战争，但美国必须提供重要的武器和弹药以增加乌克兰的谈判筹码。

拜登没有在文章中说明，他为乌克兰提供的先进火箭系统是否为多管火箭系统（Multiple Launch Rocket Systems）。其他世界领导人包括英国首相约翰逊此前已公开呼吁美国为乌克兰提供这种远程火箭炮系统。

拜登写道，“如果俄罗斯不为它的行为付出沉重代价，这将向其他潜在的侵略者发出一个信号，那就是，它们也可以攻城略地，征服其他国家。”

他说：“这可能标志着以规则为基础的国际秩序终结，并为其他地方的侵略打开大门，给全世界带来灾难性的后果。”

另据路透社，多名白宫高级官员说，在乌克兰“保证”不会用导弹袭击俄罗斯境内后，美国决定向乌克兰提供M142高机动炮兵火箭系统（HIMARS），此系统可准确击中80公里外的目标，最大射程可达300公里。

此前有媒体称拜登政府正在准备向基辅运送先进的远程火箭系统。拜登周一（30日）从特拉华州返回白宫时告诉记者：“我们不会向乌克兰提供射程可达俄罗斯境内的火箭系统。”