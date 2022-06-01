发烧新病例维持10万以下 朝鲜修正紧急防疫法

（早报讯）朝鲜官方媒体周三（6月1日）援引国家紧急防疫司令部通报的数据称，截至周二傍晚6时的24小时内，全境报告新增发烧病例9万3180起，新增死亡病例数则没有公开。

韩联社引述朝中社的报道称，朝鲜累计发烧病例达373万8810起，其中356万零960余起已康复，17万7770名患者正在接受治疗。

朝鲜单日新增疑似感染冠病的发烧病例连续两天保持在10万起以下。

5月15日，朝鲜的新增发烧病例达39万2920余起的最高值，之后降至20多万起，5月底开始在10万起左右徘徊。朝鲜其间公布的死亡病例虽未明显增加，但与新增病例规模相比过少，韩国情报部门认为朝鲜的官方数据意在安抚民心，可信度受到质疑。

另外，朝鲜周二在平壤万寿台议事堂举行第14届最高人民会议常任委员会第20次全体会议，会上通过了《医疗鉴定法》，并在《紧急防疫法》中补充了关于最紧急防疫体系的建立、违反防疫秩序的法律责任等具体内容。

朝鲜5月12日首次承认境内出现冠病确诊病例和大量不明发烧病例，朝中社当天说，朝鲜国家紧急防疫部门5月8日对平壤一些有发烧症状的患者进行抽样检测后，确诊有人感染奥密克戎变种病毒。这是自冠病大流行在全球暴发逾两年来，朝鲜首次报告在本土发现冠病确诊病例。