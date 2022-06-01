世卫：非洲有能力阻猴痘病例数上升

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年6月1日 12:48 PM

世卫非洲区域主任穆蒂呼吁非洲各国加强针对重点人群的猴痘疫苗接种工作，并强调非洲能够平等获得猴痘疫苗至关重要。（路透社）
世卫非洲区域主任穆蒂呼吁非洲各国加强针对重点人群的猴痘疫苗接种工作，并强调非洲能够平等获得猴痘疫苗至关重要。（路透社）

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（早报讯）截至今年5月中旬，非洲七个国家累计确诊44起猴痘病例，并报告了1392起疑似病例。这些猴痘病例来自喀麦隆、中非共和国、刚果、利比里亚、尼日利亚、刚果（布）和塞拉利昂。

新华社报道，世界卫生组织（WHO）非洲区域主任穆蒂周二（5月31日）在公报中说，非洲曾成功控制多轮猴痘疫情，根据世卫对猴痘病毒及其传播方式的了解，非洲有能力阻止猴痘病例数上升。

自1970年刚果发现首起人感染猴痘病例以来，猴痘主要在非洲西部和中部地区流行。公报说，自2017年起，非洲多国报告猴痘病例数激增；2020年非洲猴痘疫情出现峰值，疑似病例超过6300起，2021年疑似病例降至约3200起。

非洲猴痘病例激增的原因仍然不明，可能与森林砍伐和居民侵占猴痘病毒动物宿主的栖息地有关。

能平等获得疫苗至关重要

穆蒂呼吁非洲各国加强针对重点人群的猴痘疫苗接种工作，并强调非洲能够平等地获得猴痘疫苗至关重要。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

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