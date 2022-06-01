英国航空业人手短缺 交长：停止超售机票

（早报讯）英国交通部长沙普斯向当地航空公司发出警告，要求它们停止超售无法兑现的航班机票。近期，在英国的航空公司因为人手短缺而被迫取消多趟航班，为度假者带来广泛干扰。

路透社报道，欧洲各地的机场都在努力应对旅游需求的回弹，但英国机场正面临着一个特别困难的一周。大批英国人盼在来临的公共假期出国度假，但许多航班因为航空公司人手短缺在最后一刻取消。

据报道，瑞士廉航业者易捷航空（EasyJet）5月28日宣布将取消至6月6日每日从英国盖维克机场出发的24趟航班。英国途易航空（TUI）也被迫取消部分从曼彻斯特机场起飞的航班。

目前，英国机场仍有许多班机取消，乘客只能睡在地板上苦苦等待，登机手续的排队队伍也从柜台排到停车场，种种机场乱象都让民众苦不堪言。

英国交通部长沙普斯说，虽然当局已经采取了一些措施，至今尚未取得所需进展。他说：“我们需要确保过去几天的场景不会重演。尽管政府发出了警告，航空公司仍严重超售假期期间的航班。”

他说：“这种情况绝不能再发生。我们必须作出努力，确保夏季不再发生类似事件。”

航空公司方说，他们在旅行限制取消后一直努力招聘员工，以应对旅游需求的增加。即便如此，招聘新员工需要数月的培训。航空公司也指政府并未帮助航空业从疫情中恢复。

沙普斯说，政府已经通过修改法律来帮助航空业加快招聘工作。他补充说，他将会与航空业的官员会面，进一步了解和应对其中的问题。