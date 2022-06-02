法国总统促加速调查欧冠决赛入场混乱事件

（早报讯）法国总统马克龙周三（6月1日）敦促加速调查欧冠决赛入场混乱事件。法国内政部长达尔马宁、体育部长卡斯特拉当天前往法国参议院就事件的处理进行解释。

法国政府发言人格雷瓜尔说，马克龙希望以“完全透明和非常迅速”的方式查明欧冠决赛“真实发生的事情”。她还说，马克龙仍然支持内政部长达尔马宁的工作。

据法国BFM电视台1日引述消息人士的话报道，马克龙对欧冠决赛的混乱很恼火，达尔马宁应对事件处理进展作出解释。报道还说，马克龙认为这一事件的发生是“可耻的”，与法国的形象“不符合”。

欧冠决赛5月28日晚在法国巴黎的法兰西体育场举行，皇家马德里与利物浦展开对决。但大量利物浦球迷据报迟迟无法入场。警方强行阻止试图冲入体育场的球迷，还对一些人使用了催泪瓦斯。这场顶级赛事被推迟了半个多小时才得以举行。

法国内政部长达尔马宁稍早前将发生入场混乱事件的原因归咎于假球票泛滥和无票球迷的聚集。他解释，很多利物浦球迷尽管没有门票但仍然来到现场，导致体育场周围挤满了人。但达尔马宁的这一说法受到利物浦球迷的质疑。

参议院委员会负责人布菲称，确定假球票的数量是进一步了解入场混乱事件如何引发的关键。他认为，达尔马宁需要说明其作出相关陈述的依据是什么。

达尔马宁在当天的参议院听证会上承认，欧冠决赛的入场本该有更好的组织。他说，将确保政府在相关事件的处理问题上没有隐瞒。他还对警方存在的一些过度执法行为表示遗憾。

达尔马宁通过展示当晚法兰西体育场周边地铁和城郊快铁线路的人流暴增，来试图证明大量无票球迷的聚集。他还指出欧冠决赛的举办城市通常需要18个月的时间来准备，而巴黎的赛事准备时间非常短。

欧足联执委会2月25日决定2021-2022赛季欧冠决赛从俄罗斯圣彼得堡改至法国巴黎举行。