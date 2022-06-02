67%丹麦人投票赞成加入欧盟共同安全与防务政策

（早报讯）近七成的丹麦人周三（6月1日）以压倒性多数投票赞成加入欧盟共同安全与防务政策。

丹麦周三举行全民公投，以决定是否推翻沿用了30年的豁免加入欧盟共同安全与防务政策。在99%已计算的选票中，有67%投票赞成。

丹麦的邻国芬兰和瑞典早前历史性地申请加入北约；乌克兰战争迫使欧洲各国重新思考安全政策。

丹麦首相弗雷德里克森周三向支持者说：“今晚，丹麦向欧洲和北约的盟友，以及（俄罗斯总统）普京，发出了一个非常重要的信号。我们表明，当普京入侵一个自由国家并威胁到欧洲的稳定时，我们其他人会团结起来。”

她表示，对丹麦如今可以参与欧洲的国防和安全合作感到非常高兴。

弗雷德里克森较早前在投票时说，丹麦这个拥有550万人口的国家太小了，无法在一个“非常不安全的世界上独当一面”。她强调，如今欧洲区域再次出现战争，就不能保持中立。

丹麦和马耳他是欧盟27国中仅有两个没有加入这项政策的国家，而丹麦是通过谈判取得豁免，迄今已30年。但在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之后，丹麦人开始改变想法。

丹麦自1973年成为欧盟成员国。但在1992年，50.7%的丹麦人投票反对欧盟的创始条约《马斯特里赫特条约》，拒绝将丹麦的更多权力转移给布鲁塞尔。

由于这项条约必须获得欧盟所有成员国核准才能生效，丹麦政府通过谈判取得一系列豁免后，丹麦人民于1993年投票支持《马斯特里赫特条约》。

丹麦至今不属于欧元区，不使用欧元，也不采用欧盟的司法、内政和国防政策。