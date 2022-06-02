土耳其正式向联合国要求改名 免与“火鸡”混淆

（早报讯）土耳其外交部长恰武什奥卢周三（6月1日）在社交媒体上宣布，他已向联合国发出信函，要求将土耳其的外文名称注册为“Türkiye”，以后不再使用“Turkey”。

恰武什奥卢在推特上说：“在总统埃尔多安的领导下，为提高土耳其品牌价值而发起的进程已经有了结果。我今天向联合国秘书长递交了信函，在联合国将我们国家的外文名称注册为‘Türkiye’。”

早在去年12月4日，埃尔多安就颁布了总统令要求改名，将土耳其的官方英文名称从Turkey更改为Türkiye。土方也要求在各种活动和通信中，包括在与其他国家、国际机构和组织的正式关系中使用新国名。

埃尔多安认为新名字“Türkiye”能“以最佳方式代表土耳其民族的文化、文明和价值观”。土耳其总统府通讯局局长阿尔顿说，更改英语国名是土耳其政府为加强国家品牌推广采取的重要步骤。

Türkiye是Turkey对应的土耳其语。据说，土耳其这么做是为了避免联想，因为Turkey在英文中，还有火鸡的意思，甚至在剑桥词典中被定义为“严重失败的东西”或“愚蠢的人”。

英国外交政策研究所研究员塞利姆·科鲁说：“与火鸡的联系确实让埃尔多安政府感到恼火。鉴于政府对国家形象的敏感性以及对民族主义言论的喜爱，这并不奇怪。”《英国周刊》认为，这是土耳其的品牌重塑，土耳其政府将放弃已经使用了100年的英文名称。这项举措也意在“缓解以英语为主的外交格局”。

目前联合国方面尚未回应。有媒体早前认为，土耳其的改名要求也许不会一帆风顺，因为英语里没有拉丁字母，这会给相关国际机构更改注册名称带来困难。