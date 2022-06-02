面簿母公司Meta“背后的女人”今年秋天离职

（早报讯）Meta首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）将于今年秋季离职。

桑德伯格是在自己的面簿发布上述消息。她在2008年初加入面簿（Facebook），并成为面簿的第二号人物，仅次于首席执行官兼联合创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）。

她带领面簿成为社交平台界的广告巨头，让面簿成为科技行业里最强大的公司之一，推动公司市值超过1万亿美元大关。

Meta现任的首席增长官奥利文（Javier Olivan）将于今年秋季接任首席运营官一职。桑德伯格是在上周末将她的离去决定告知扎克伯格。不过她将继续留在Meta的董事会任职。

扎克伯格在面簿贴文中说：“展望未来，我不打算取代桑德伯格在我们现有结构中的角色。我不认为她是可以取代的，因为她是一位超级明星。她以自己独特的方式诠释了首席运营官的角色。”

现在市场纷纷谣传，桑德伯格可能会竞选公职。在加入面簿之前，桑德伯格曾在克林顿政府的财政部任职，然后于2001年加入谷歌（Google）发展该公司的广告业务。

在2013年，桑德伯格出版了《Lean In: Women, Work, and the Will to Lead》一书，重点谈女性在工作场所面临的挑战，以及她们可以如何提升自己的职业生涯。

悲痛丧偶2017年出书

在2015年，她的丈夫戈德堡（Dave Goldberg）意外去世。他患有心律失常，意外发生时被发现倒在跑步机上。当时桑德伯格详细谈到了处理戈德伯格去世的悲痛，并在2017年出版了一本以失去另一半苦痛为主题，名为《Option B》的书。

这次桑德伯格离去的决定，对Meta股价明显有影响。该股隔夜开始后一度还上升到199.44美元。但是在Meta举足轻重的桑德伯格离职消息一传开，Meta股价即刻直线下跌到186.45美元，最后闭市报188.64美元，全日跌幅为5.00美元或2.58％。