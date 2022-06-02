欧盟第六轮对俄制裁方案 未能如期通过

（早报讯）原本计划在周三正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案，因匈牙利反对而无法如期通过。

综合外电报道，在周三（6月1日）的峰会上，欧盟领导人就制裁计划进入更详细的讨论。匈牙利表决时投出反对票，因为匈牙利要求欧盟放弃对俄罗斯东正教会大主教基里尔的个人制裁，包括不要把他列入资产冻结和签证禁令的黑名单。

一名欧盟外交官当天说：“欧盟尚未最终敲定第六轮对俄制裁的原因，是匈牙利不希望制裁基里尔。”

欧盟各国领导人日前就对俄第六轮制裁方案原则上达成一致，其中包括对部分俄罗斯石油实施禁运。欧盟5月初提出终止依赖俄罗斯石油的第六轮制裁方案，但因为匈牙利反对而无法敲定。欧盟轮值主席国法国星期天（5月29日）提出折衷方案，允许匈牙利、斯洛伐克和捷克依赖的德鲁日巴输油管暂时免于制裁，仅制裁海运原油和石油产品。

根据欧盟规则，各成员国驻欧盟代表须在6月1日把该政治共识落实为法律文本，新一轮对俄制裁方案才能正式生效。如今这份政治协议再次因匈牙利反对被搁置。

另一名知情人士则告诉彭博社，欧盟各国大使周四（2日）可能在卢森堡再次开会，尝试批准对俄的第六轮制裁方案。

除了禁止海运石油，第六轮制裁方案包括：把俄国三家银行踢出SWIFT国际支付系统、禁止俄罗斯广播公司在欧盟运作、冻结更多俄国人资产和禁止更多俄国人入境欧盟。