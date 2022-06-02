周四美市盘前走势偏高 重点谈视频通信股Zoom

今天重点：

（早报讯）●投资者正在等待今晚即将出炉的劳动力市场数据，希望能够从中了解劳动力市场是否出现过热现象。目前原油价格下跌，华尔街主要股指期货走势偏高。

●今晚（6月2日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升19.80点或0.48％，报4121.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升79.60点或0.63％，报12628.00点；道琼斯指数期货则起141.90点，报32955.10点。

●市场投资者之前押注最新的经济数据，能带动股市回弹，可惜这些数据却无助于改变联储局的激进加息周期，导致华尔街股市周三（1日）收盘走低。

●标准与普尔500指数隔夜下跌30.92点，闭市报4101.23点。重量级的道琼斯指数也下跌176.89点，闭市报32813.23点。纳斯达克100指数则跌0.74％或93.74点，以12548.36点收市。

●美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有114亿5000万股，比过去20天的132亿5000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●在Meta Platforms长达14年的首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg），将于今年秋季离职的消息隔夜传开，导致Meta股价隔夜尾盘显著下跌，成为标准与普尔指数的第二大拖累。该股隔夜收盘下跌2.6％或5.00美元。今晚盘前Meta股价稍微回稳，截稿时报190.70美元，回升2.06美元。

●人工智能公司C3.ai的高管预计来年的营业额增长，将低过华尔街分析师的普遍预测，导致C3.ai股价今晚盘前交易中暴跌23.34％，截稿时报14.22美元。

●由于成本下降，内衣零售商维多利亚的秘密（Victoria's Secret）第一季度盈利超过市场普遍预测，带动维多利亚的秘密股价隔夜上涨8.9％。今晚盘前该股继续偏高，截稿时报45.00美元，起0.11美元。

●惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）隔夜下调全年盈利预测，导致该股在盘后交易中下跌6％。惠普企业表示，不利的货币走势、供应链中断以及退出俄罗斯市场是影响公司业绩的主要因素。今晚盘前该股下跌0.97美元，截稿时报14.81美元。

●今天下文我们看看分析师如何评价视频通信股票Zoom。该股价今晚盘前截稿时报108.75美元，上升1.10美元。

●盘前活跃股按序：Vroom Inc、C3.ai Inc、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了C3.ai Inc股价猛挫超过23％之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

虽然Zoom已经开拓了其他几个业务领域，包括云端电话和呼叫中心软件等，但它仍然相当依赖核心的视频会议业务。（路透社）

Zoom

（纳斯达克证券交易所代码：ZM）

疫情股Zoom在经历了两年的大丰收后，开始在日子走向正常化之际，出现疲软的走势。从2021年11月17日的每股691.69美元的高峰，一直失守到隔夜的107.65美元，间中的过山车波动不言而喻。

不过大和资本市场（Daiwa Capital Markets）认为，在科技股近期受到打击而显著下跌之后，现在的Zoom股似乎开始具有新的上行潜力。迹象显示，Zoom的核心业务需求也开始稳定下来。

大和分析师伯西（Stephen Bersey）在发表的研究报告中说：“鉴于最近科技市场的下跌调整和市场对估值水平的重新评估，我们认为Zoom的12个月的股价有新的上行潜力，我们也把对Zoom的评级调高到‘跑赢大盘’。”

他说：“我们看好Zoom本季度的业绩和公司盈利预测，并认为最近的市场回调为Zoom股提供了有吸引力的入场价。”

Zoom在上周的业绩发布会上，将全年的每股盈利预测从原本的3.45美元至3.51美元，上调到每股3.70美元至3.77美元之间。Zoom还在发布会上表示，它现在拥有大约19万8900家企业客户，同比增长24％。

伯西认为，良好的业绩预测将能平息投资者对营业额增长减速的担忧。

在后冠病疫情世界里，人人的日子开始走向正常化。越来越多的消费者回到办公室，面对面的会议也逐渐恢复，让Zoom面临着一个新的挑战时代。虽然Zoom已经开拓了其他几个业务领域，包括云端电话和电话服务中心软件等，但它仍然相当依赖核心的视频会议业务。

因此，Piper Sandler高级研究分析师菲什（James Fish）认为，Zoom未来可能会继续实现两位数的增长，投资者不要指望它会像在疫情最严重时那样达到三位数的增长。

菲什也认为，尽管Zoom把业务扩展到视频聊天之外的新类别，包括将视频、语音、短信和聊天整合到一个平台的客户联络中心业务，这个发展相信暂时还不会对公司业绩有很大的带动。

在Tipranks的27名分析师当中，有11名给予该股“买入”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限目标价介于64.00美元至71.00美元。