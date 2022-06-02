亚马逊旗舰电子书阅读器Kindle撤出中国

（早报讯）亚马逊（Amazon）从今天开始，停止向中国零售商供应Kindle电子阅读器，并且将在明年完全关闭在中国的Kindle电子书店。这也是美国科技公司从被限制的中国市场撤出的最新例子。

亚马逊周四（6月2日）在官方微信账号宣布这个决定，但没有给予撤退的具体原因。亚马逊表示，它正在调整业务战略重点，在中国的其他业务将继续运作，不受影响。

亚马逊还在微信贴文中补充说，它将在2024年从中国各应用程序商店平台中，删除Kindle应用程序。

发言人说：“我们仍然致力于为中国客户服务。作为一家全球企业，我们会定期评估我们的产品并进行调整，无论是在哪里营运。”

亚马逊在中国的剩余业务包括：跨境电商、广告和云端服务。亚马逊于2019年关闭了它的中国在线商店业务。

其实早在今年1月，市场已经谣传亚马逊要把旗舰电子书阅读器Kindle撤出中国市场。当时，亚马逊对这个传言做出了模棱两可的回应，只是说：“我们仍然致力于为中国客户服务。客户们还是可以继续从线下和第三方在线零售商处购买到Kindle电子阅读器。”

在2021年的最后一天，中国当地媒体已经引述“亚马逊中国内部的多方消息来源”称，亚马逊的Kindle硬件团队已于11月被裁撤，因此“亚马逊Kindle可能会离开中国”。

亚马逊是在2004年进入中国市场，以7500万美元（约1亿259万新元）收购中国卓越网。随后，亚马逊与当时的中国国家新闻出版总署（GAPP）合作，将电子书及Kindle业务引入中国市场。到2017年，中国已成了Kindle的最大国际市场。

虽然Kindle撤离中国市场，亚马逊的股价似乎没有受到打击。该股今晚盘前仍上升22.17美元或0.91％，截稿时报2455.85美元。