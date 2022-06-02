印度允许少量小麦出口

（早报讯）印度不再禁止小麦出口，允许恢复出口部分小麦。

印度政府和业界人士告诉路透社，印度已经批准46万9202吨的小麦出口。一名不愿具名的高级政府官员透露，这些小麦主要运往孟加拉、菲律宾、坦桑尼亚和马来西亚。

这名官员还说，实行出口禁令后，印度小麦出口量从4月的146万吨，下降至5月的113万吨。

印度是全球第二大小麦生产国。由于热浪影响印度小麦产量，推高当地的小麦价格，印度政府从5月14日起禁止小麦出口。

不过，印度还有至少170万吨小麦滞留港口。有业者担心，滞留港口的小麦容易受到季风与雨量影响，呼吁政府及时签发出口许可证。新德里的一名经销商说：“政府禁止小麦出口是为了确保粮食安全，但若库存因降雨受损，将无济于事。”印度的季风季节通常在6月至9月。

另一方面，乌克兰谷物贸易商协会周三（6月1日）预估，今年乌克兰的小麦收成将比去年减少40%。

联合国秘书长古特雷斯同日警告，如果乌克兰和俄罗斯的粮食和化肥不能重新进入国际市场，全球粮食安全问题就没有有效的解决方案。

古特雷斯说，他将继续尽一切努力推动通过对话结束俄乌冲突，并呼吁国际社会采取迅速果断的行动，以应对俄乌冲突可能引发的粮食危机。市场人士预计，俄乌冲突可能导致乌克兰当季粮食减产超过50%。

乌克兰外交部发言人尼科连科周四（2日）说，乌克兰正寻求与国际伙伴合作，以及联合国的支持，以恢复黑海航线和乌克兰农产品出口。