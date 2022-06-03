消息：拜登本月内到沙特进行访问

（早报讯）消息人士说，美国总统拜登本月内将到沙特阿拉伯进行访问，预计会与沙特王储默罕默德会面，在美国油价飙升和俄乌战争持续之际，寻求与这个盛产石油的国家修复关系。

沙特刚同意提高石油产量，并协助促成了延长也门的停火安排，这两项决定为拜登的优先事项。

拜登在竞选总统期间承诺上任后将把沙特视为“被放逐者”（pariah），以回应2018年10月沙特记者卡舒吉遭杀害事件。

有关拜登即将访问沙特的消息已经传了一段时间，《纽约时报》和美国有线电视新闻网（CNN）周四（6月2日）引述匿名消息人士的话称，拜登已决定访问利雅得。

白宫发言人皮埃尔受询时说，拜登“将争取机会与中东领导人进行接触”，但目前并没有任何出访的宣布。

本月迟些时候，拜登将到西班牙出席北约峰会，并到德国出席七国集团（G7）峰会，一般预计他也会到以色列访问。

特朗普担任美国总统时与沙特王储默罕默德关系亲密，卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被杀害且遭肢解后，特朗普在很大程度上持续袒护沙特王储。

美国国家情报总监办公室去年2月报告，是沙特王储批准了2018年10月“俘获或杀死”卡舒吉的行动。沙特否认指控，而美方最终决定不为卡舒吉事件制裁沙特王储。