Coinbase延长招聘冻结期 也取消已同意的招聘合约

（早报讯）机密货币交易平台Coinbase星期四（6月2日）在公司官方博客贴文中宣布，Coinbase将延长招聘冻结期，而且一些原本已经被接受聘请的合约也将取消。公司这个决定是要更好地应对当前宏观经济状况。

其实这阵子市场利率上升，震撼加密货币市场之后，Coinbase较早前就已冻结两周的招聘活动。但是整体市况似乎让Coinbase有点招架不住，因此决定延长这个冻结期。Coinbase在贴文中说，只要宏观环境需要，就会暂停招聘。

Coinbase首席人事官布洛克（L.J. Brock）在博客贴文中说：“我们一直都知道加密货币会有波动，但是目前市场这种波动，以及更大的经济宏观因素，可能会以新的方式考验公司和我们个人。”

Coinbase股价在隔夜正常交易时间起5.19美元或7.56％，闭市报73.82美元。这个冻结招聘的消息是在美国股市盘后时间传出，但是市场似乎没有非常排斥这个消息，Coinbase股价在盘后还几乎持平，甚至略起0.09美元，报73.91美元。

自去年通过直接上市（Direct Listing）首次亮相以来，Coinbase的股价已经下跌超过78％。该股过去52周在40.83美元至368.90美元之间波动。

Coinbase上个月发布的业绩报告显示，截至今年3月31日的季度，总营业额共下降了35％至11亿7000万美元，低过市场分析师普遍的预测。