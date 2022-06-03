周五美市盘前偏低 重点谈瑜伽服饰连锁店Lululemon

今天重点：

现在投资者所有的目光都集中在今晚即将发布的非农就业数据。投资者希望从中寻找到美国经济健康状况的新迹象，从而猜测联储局到底会以多大的力度继续加息。

今晚（6月3日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌22.80点或0.55％，报4154.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌119.40点或0.93％，报12773.50点；道琼斯指数期货则退低131.30点，报33117.00点。

在特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和其他大型成长股的带动下，华尔街股市隔夜大幅收高。标准与普尔500指数隔夜上升75.59点，闭市报4176.82点。重量级的道琼斯指数也上升435.05点，闭市报33248.28点。纳斯达克100指数则起2.75％或344.52点，以12892.89点收市。

美国股市隔夜交易继续保持淡静，交易所的总成交量有107亿股，比过去20天的133亿股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）对内部发电邮说，他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，并且觉得需要裁员约10％。这个消息现在在市场传得沸沸腾腾，让特斯拉股价在今晚盘前下挫31.48美元或4.06％，截稿时报743.52美元。

加密货币交易平台Coinbase宣布延长招聘冻结期，甚至取消已同意的招聘合约，导致该股今晚盘前下跌2.43美元或3.29％，截稿时报71.39美元。

因为美元走强，微软（Microsoft）隔夜下调了第四季度的盈利和营业额的预测，导致微软股价隔夜开市下跌。不过后劲有力，先跌后起，全日还上升0.8％。今晚盘前该股退低，截稿时报272.49美元，下跌2.09美元。

福特汽车（Ford Motor）表示计划在密歇根州、俄亥俄州和密苏里州的装配厂投资37亿美元，带动股价隔夜上涨2.5％。今晚盘前该股略微退低0.08美元，截稿时报13.81美元。

今天下文我们看看刚刚在隔夜发布业绩的瑜伽服饰连锁店Lululemon。该股价今晚盘前截稿时报306.58美元，上升4.00美元。

盘前活跃股按序特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、StoneCo、英伟达（NVIDIA）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，除了StoneCo股价攀高超过14％之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

在今年4月间，Lululemon也宣布了一个名为“Power of Three x2”的增长战略，把目标锁定在2026年将营业额翻一番，达到125亿美元。（路透社）

Lululemon Athletica（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

（早报讯）隔夜盘后，瑜伽服饰连锁店Lululemon发布的第一季度的营业额和盈利双双均超过华尔街股市分析师的预测，而且公司还进一步调高对业绩前景的预测，直接带动股价盘后上涨2％。

根据Lululemon最新的季度业绩报告，营业额飙升32％至16亿美元，轻松的超越了市场的15亿3000万美元的普遍共识。该公司公布的每股盈利是1.48美元，而市场的预测则是1.43美元。

Lululemon首席财务官弗兰克（Meghan Frank）表示，虽然不能幸免于冠病疫情、供应链中断和通胀压力的挑战，但公司的“全方位运营模式、平衡增长战略和业务的独特创新法，让公司今天能够拿出积极成果，同时为全年业绩做出正面的预测。”

纵观当前季度，Lululemon高管预测，营业额将能够争取在17亿5000万美元至17亿7500万美元之间，而市场普遍预测是17亿1000万美元。高管也认为，调整后的每股盈利能够达到1.82美元至1.87美元之间，而市场普遍认为每股盈利会是1.77美元。

至于全年业绩，Lululemon预测的营业额是76亿1000万美元至77亿1000万美元，每股盈利则是9.35美元至9.50美元之间。而市场对公司营业额的预测则是75亿4000万美元每股盈利则是9.28美元。

在今年4月间，Lululemon也宣布了一个名为“Power of Three x2”的增长战略，把目标锁定在2026年将营业额翻一番，达到125亿美元。这个计划主要是将男士业务和营业额翻一番，以及将旗下的国际业务翻两番。与此同时，Lululemon也要争取让女装业务、门店和北美业务实现两位数的增长。

在股价方面，开年至今，Lululemon共下跌了84.98美元或21.93％。在52周里，该股是在251.51美元至485.82美元之间波动，隔夜闭市价则是302.58美元。

在Tipranks的24名分析师当中，有18名给予该股“买入”的评级，五名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是418.52美元。