美FDA关注诺瓦瓦克斯疫苗引发心肌炎的潜在风险

（早报讯）美国食品与药物管理局（FDA）对美国诺瓦瓦克斯公司（Novavax）的冠病疫苗与心肌炎的潜在关联表示担忧。

法新社报道，获美国FDA委托的一个独立委员会将于6月7日开会评估诺瓦瓦克斯疫苗的临床数据，并提出建议。

美国FDA周五（6月3日）预先发布一份长篇幅的分析文件，公布对诺瓦瓦克斯疫苗临床数据的分析结果。美国FDA此前也发布了三款获美国监管当局授权使用的冠病疫苗的数据分析结果。

美国FDA称，在奥密克戎变种毒株出现前进行的临床试验中，诺瓦瓦克斯疫苗对预防有症状冠病感染的有效性高达90%。但接种这款疫苗的试验组中出现了六起心肌炎病例，接种安慰剂组只出现一例。

接种诺瓦瓦克斯疫苗的两周后，出现了五起心肌炎病例。

美国FDA说：“在4万名临床试验参与者中，出现了多起与诺瓦瓦克斯疫苗潜在相关的心肌炎个案，我们关注的是，这是否偶然关联，或接种诺瓦瓦克斯疫苗引发心肌炎的风险可能比接种辉瑞或莫德纳等疫苗来得高。”

股价下跌20%

诺瓦瓦克斯在纽约证券交易所的股价随后下跌了20%。

由诺瓦瓦克斯生产的冠病疫苗已在美国以外的多个国家获得使用授权，并以欧洲国家占多数。

采用信使核糖核酸技术（mRNA）的辉瑞疫苗和莫德纳疫苗也有引发心肌炎的低风险，这种情况多发生在年轻男性和青春期少年身上。但美国FDA似乎更担忧诺瓦瓦斯克疫苗这方面的风险。

美国FDA在辉瑞和莫德纳疫苗的临床试验期中，尚未发现有关病例。