缅甸军方将处决前议员和民运领袖

（早报讯）缅甸军政府将处决原民选政府议员和一名民主运动领袖，两人均在恐怖主义罪名下被定罪。

法新社周五（6月3日）引述军方发言人的话说，前全国民主联盟国会议员漂泽亚桑（Phyo Zeya Thaw）和缅甸民运人士觉敏友（Kyaw Min Yu）和另外两人，将按监狱程序被处以绞刑。

这将是缅甸自1990年至今首次执行司法处决。

缅甸军方去年2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府后，数十名反军方活动人士已被判处死刑。

漂泽亚桑也是缅甸著名的嘻哈歌手，又名貌觉（Maung Kyaw），去年11月被捕，今年1月因反恐法被定罪，被军事法院判处死刑。又名Ko Jimmy的觉敏友是缅甸著名民主运动领袖，也因相同罪名面对死刑。

缅甸军方发言人佐敏吞说，漂泽亚桑和觉敏友“通过法律程序不断提出上诉，并要求修改判决，但上诉已被法院驳回。法律程序已经走完”。

另有两名男性因杀害一名据称是军政府线人的妇女而被判处死刑。

佐敏吞说，执行死刑的日期还没确定。

联合国秘书长古特雷斯的发言人说，古特雷斯谴责缅甸军政府的决定是“公然侵犯生命权、自由和人身安全”。

古特雷斯呼吁缅甸军方立即释放漂泽亚桑和觉敏友，并撤销对他们的控状。