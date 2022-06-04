缅北村民指军方放火烧毁200多所房屋

（早报讯）缅甸地方媒体和村民说，军方部队上周在北部地区进行了三天的突袭行动，放火烧毁大量房屋。

法新社报道，自缅甸军方在去年发动政变以来，武装部队和北部实皆地区民众自发组织的“人民防卫军”（PDF）经常激烈交火。

分析人士说，由于人民防卫军懂得快闪应变，军方经常派空军支援地面部队。

当地村民和媒体称，上周军方部队一连三天放火烧金村（Kinn）、上金村（Upper Kinn）和克东村（Ke Taung），超过200所房屋被毁。

金村一个要求不具名的村民说，5月26日，空军在空中开枪，村民逃到村外避难。

他说：“第二天早上，我们看到我们的村子冒出浓烟。超过200所房子全都没了……我的家被彻底烧毁，只剩下混凝土地基。”

法新社取得的无人机拍摄画面显示分布在钦德温河（Chindwin）沿岸约8公里的一些乡村冒出滚滚浓烟。

出现在视频中的一家诊所与克东村（Ke Taung）的地理位置相符。

法新社数码记者也确认，这段视频上周才上载到网上，但无法独立核实事发地点。

不愿提供真名的一个克东村民说：“士兵袭击并摧毁了我们的房子。他们也放火烧掉我们作为代步工具和运粮食的摩托船。”

他说：“我的一切都完了，我的房子没了……谋生工具也没了。”

美国航天局（NASA）的卫星图像显示，上周发生大火的地点与克东村和金村的位置吻合。

缅甸军方此前否认政府军纵火烧毁村民的房屋，称纵火是“恐怖分子”人民防卫军所为。