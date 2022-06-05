专家：马国禁止出口活鸡可能失去新加坡市场

（早报讯）专家警告，马来西亚政府禁止出口活鸡到新加坡之后，马国的鸡肉供应危机可能在几周内解决，但这次“鸡荒”也暴露这个领域长期以来需要改革的结构问题，同时可能导致马国失去新加坡的鸡肉市场。

新加坡民众消费的鸡肉，约有三成来自马国。但马国为应付当地鸡肉供应短缺问题，6月1日起禁止活鸡、冷冻和冰冻（frozen）全鸡、鸡只部位（如鸡腿、鸡翅、鸡胸）和内脏，以及鸡肉加工食品的出口。

吉隆坡智库市场教育中心（CME）总裁卡梅罗菲利托告诉《今日自由大马》，此次鸡肉供应危机可能导致马国家禽养殖业者失去新加坡的出口市场。他说，出口禁令严重影响家禽养殖业者的主要出口市场。一些供应商可能因此而关闭，这将影响马国的鸡肉供应。

马国的出口禁令生效后，新加坡增加从澳大利亚和泰国进口冷冻鸡，也从巴西和美国进口冰冻鸡。卡梅罗菲利托对此表示：马国禁止出口活鸡和设定零售顶价，其实是在“惩罚”家禽养殖业者。“当马国在作茧自缚，我们就不能指望其他人坐下来等我们，他们将往别处寻找鸡肉供应。”

不过，马国科学与工艺大学（MUST）的经济学者杰弗里威廉斯认为，马国出口的鸡肉占新加坡消费量约三成，但只占马国家禽出口量约6%，因此出口禁令一旦取消，他预计市场很快将恢复正常。他也认为，出口禁令实施数周后，马国肉鸡短缺的情况就可能解决。