亚马逊股价周一“变便宜”

（早报讯）明天（周一，6月6日）美国股市开市后，亚马逊（Amazon）股票开盘交易时，看到三位数的交易价请不要惊慌。从这天起，亚马逊开始拆股至每股约122美元。

早在今年3月间，亚马逊就宣布每一股拆分为20股的比例拆分股票。换言之，周一新交易周开始，股东持有的每一股亚马逊股票将会变为20股。

亚马逊股上周五下跌2.5％，闭市报2447美元。市场分析师普遍认为，以上周五的闭市价为标准，下周一开盘价大约会是122美元。到时亚马逊的股票数量也将从原本的5亿零900万股增加到102亿股。

股票分拆不会在本质上改变公司任何财务或业绩，但是分拆后的股票价格会更便宜。它将可以吸引到更广泛的投资者参与这只股的投资与交易。这就像是一张20元的钞票换成20张一元钞票一样，本质是没有改变的。

不过正如《巴伦周刊》（Barron's）所指出一样，拆分股票让亚马逊股票可能被纳入道琼斯指数。因为现有的亚马逊股价太高，将高价股票添加到道琼斯指数是困难的，因为这个指数是根据价格加权，因此高价股票将会变相的影响指数的波动。

这次也是亚马逊自1997年上市以来，第四次宣布进行股票拆分。不过这次距离上次分拆股票已经是20多年了。其他三次股票分拆是在互联网泡沫时期的15个月内进行的，也就是1998年6月（每股分拆为两股）、1999年1月（每股分拆为三股）和1999年9月（每股分拆为两股）。

除了亚马逊之外，谷歌母公司Alphabet最近也宣布了20比1的分拆，并将于7月中旬生效。特斯拉（Tesla）和游戏驿站（GameStop）也已表示分拆计划，但未提供有关比率或时间的详细信息。苹果（Apple）则是在2020年完成了每股分拆为四股。