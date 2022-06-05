依斯迈沙比里：解散国会是元首权力

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里表示，他无权决定解散国会选举的日期，因为解散国会是国家元首权力。分析员认为，这种说法并不符合马国君主立宪式的宪政体制，因此可视为依斯迈沙比里借此缓解巫统内部主张尽快大选的压力。

民主行动党秘书长陆兆福上周四指依斯迈沙比里对解散国会的立场一再改变，并指解散国会是首相职权。依斯迈沙比里今天（6月5日）出席世界环境日庆祝活动开幕礼后的记者会回应时说：“民行党态度像是不尊重国家元首，但我尊重国家元首。若我提早公布大选日期，民行党肯定很高兴，他们可以提早准备，所以我们不知道何时（大选）。”

依斯迈沙比里说：“内阁将授权我向国家元首建议（解散国会的日期），但最终决定权掌握在国家元首手中。根据联邦宪法，元首可以选择拒绝或同意。我不能宣布确切举行大选日期，因为这将导致我僭越行使国家元首职权。”

他表示，马哈迪在内的所有前首相都不曾择定选举日期。“查看前任首相的声明，他们是否择定大选日期。若马哈迪被问起（大选日期），他会说：我还没有灵感。’”

依斯迈沙比里表示，巫统五巨头（主席、署理主席与三名副主席）、政治局、最高理事会以及国阵最高理事将先讨论大选日期，之后再带往内阁讨论。