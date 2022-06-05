普京：西方供远程导弹 俄军将打击乌克兰新目标

（早报讯）俄罗斯总统普京星期天（6月5日）警告，如果西方国家向乌克兰提供远程导弹，莫斯科将在乌克兰打击新的目标。他指责西方国家向基辅提供新武器是在“延长冲突”。

法新社报道，俄罗斯新闻社援引普京的话说，如果基辅获得远程导弹供应，“我们将得出适当的结论，并使用我们的武器……打击我们以前没有打击过的目标”。普京没有具体说明他指的是哪些目标。

据报道，美国总统拜登本周证实将向乌克兰提供先进的火箭发射系统及弹药，引发俄罗斯强烈不满。克里姆林宫发言人佩斯科夫批评，美国持续对乌军援是在“火上加油”。

乌克兰首都基辅星期天传出数起爆炸。乌克兰指俄罗斯部署的图-95（TU-95）战略轰炸机从里海向基辅发射了导弹。

路透社报道，乌克兰总统泽连斯基的幕僚长助手列申科说，这次袭击的目标是基辅的铁路基础设施。基辅市长克里契科也说，至少有一个人送进医院，但没有立即报告死亡。

乌克兰空军在一份声明中说："根据初步数据，（俄罗斯人）从里海的图-95飞机上发射导弹。”

据报道，基辅达尔尼茨基和第聂伯罗夫斯基区星期天发生了几起爆炸事件，震撼整个基辅。星期天的导弹袭击是基辅自4月下旬以来遭受的第一次袭击，其他几个乌克兰城市也响起了空袭警报。