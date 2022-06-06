英媒：首相约翰逊料面临不信任投票

（早报讯）英国首相约翰逊保守党内的反叛议员预计在周一（6月6日）宣布，对约翰逊进行不信任投票。

英国媒体独立电视网（ITV）编辑保罗·布兰德发推文说：“保守党反叛分子预计格雷厄姆·布雷迪爵士（Graham Brady）将在今天（6日）上午发表声明，宣布将对约翰逊进行不信任投票。”

推文说：“只有布雷迪知道确切的细节，但这是任何人听过最确定的说法，即肯定会进行投票。”

英国卫生部长贾维德周一告诉英国天空新闻台，首相约翰逊有可能面临由保守党内不满的立法者开启的不信任投票。“我的确认为这是可能的，但我不知道。”他说，国家不需要向首相提出挑战。

如果约翰逊在信任投票中失利，他将被免去首相职务，并将举行领导人选举来决定接替他的人选。至少需要54名保守党议员对党的1922年委员会主席布雷迪正式请求进行不信任投票，才能启动不信任投票。这些信件是保密的，所以只有委员会主席知道实际提交了多少封。

英国高级公务员5月末发布报告称，冠病疫情封锁期间，约翰逊的唐宁街办公室领导不力，导致非法聚会盛行。报告指约翰逊政府为遏制病毒传播制定严格法律，社交活动几乎都被禁止，但唐宁街却举行酒精助兴的派对，此事一经披露，引发轩然大波。约翰逊已经多次为他的行为道歉。