澳总理将出席G20峰会 与佐科骑脚踏车促进外交

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯表明，他将出席11月份在印度尼西亚举行的二十国集团（G20）领导人峰会。相比前任总理莫里森，阿尔巴尼斯是否出现G20峰会的立场出现大转弯。莫里森曾暗示，如果俄罗斯出席这次峰会，他可能抵制会议。

据彭博社报道，阿尔巴尼斯周一（6月6日）与印尼总统佐科会晤后说：“在全球经济充满不确定性的时候，G20的工作至关重要；与印尼配合，我们可以最有效地应对疫情之后全球经济复苏所面临的诸多挑战。”

作为今年G20峰会的东道国，印尼面临来自美国及其盟国的压力，这些国家要求把俄罗斯总统普京排除在外。澳洲前总理莫里森3月时表示，与普京同坐一桌，这主意对他来说“步子太大”。

印尼是阿尔巴尼斯在5月当选总理后的首次外交出访。据路透社报道，他与佐科会晤时称赞了澳洲与印尼的关系，并表示要进一步加强双边关系。

佐科赠送阿尔巴尼斯一辆脚踏车，两人脱下外套，戴上头盔，在总统府园地一起骑车会谈，促进两人之间的关系。

阿尔巴尼斯在会谈后举行的联合记者会上说：“印尼是澳洲最重要的伙伴之一。我们不仅在地理上联系在一起，还因选择而联系在一起……我们的关系因共同的战略和经济利益不断深化。”

佐科则说，两国的良好关系有助于本区域的和平与繁荣。阿尔巴尼斯和佐科也谈到两国在贸易、气候变化和地区安全方面可共同推进的课题。

澳洲已开始外交攻势，以制衡中国在亚太地区不断扩大的强硬态度。印尼这些年一直采取不选边站的立场。

印尼曾对美国、英国及澳洲去年成立的三边安全伙伴关系（AUKUS）表示担忧，认为澳洲引进核动力潜水艇可能加剧东南亚的地缘政治紧张。