面簿母公司Meta Platforms将改股票代码

（早报讯）面簿母公司Meta Platforms在纳斯达克股票交易所的股票代码，将在本周四（6月9日），在股市开盘后，正式从原本的FB改为META。在这个股票代码正式更改后，Meta Platforms的整个形象转变工程将正式完成。

自2012年首次公开募股以来，Meta Platforms的股票一直都是以FB这个股票代码进行交易的。但是如果本周四开始要买卖Meta Platforms的股票，输入FB就找不到这只科技巨头股票了。

Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）是在去年10月间，宣布把公司的名称从面簿（Facebook）更名为Meta Platforms。扎克伯格也希望建立一个更具“沉浸感”的互联网世界。

当时Meta Platforms还是一直保留FB这个股票代码，因为另一家公司Roundhill Investments的旗下Roundhill Ball Metaverse ETF（ETF：挂牌基金）使用的股票代码就是META。不过，这个挂牌基金已经在今年1月31日放弃了这个代码。这也为Meta Platforms改变代码铺好了路。

虽然改了新名，Meta Platforms股票的股价自换名以来，似乎都一直处在一个“艰难时期”。该股开年至今总共下跌了超过43％。除了是受到更广泛的科技股崩盘的连带影响之外，Meta Platforms这家社交媒体巨头业绩增长放缓也给股价一定的打击。

在Tipranks的35名分析师当中，有26名给予该股“买入”的评级，八名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是276.88美元。Meta Platforms股价上周五闭市价是190.78美元，下跌8.08美元或4.06％。