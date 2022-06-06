周一美市盘前上升 重点谈能源巨头西方石油

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货今晚（6月6日）上涨。7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升42.90点或1.04％，报4151.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升179.30点或1.43％，报12727.30点；道琼斯指数期货则上升258.70点，报33158.40点。

●上周五（3日）发布的稳健就业报告数字，让市场投资者对联储局暂停积极收紧政策的希望破灭，美国华尔街三大股指也因此收低。

●市场分析师现在普遍认为，联储局很可能会在6月、7月，甚至是接下来的月份都选择加息。因为就业市场数据显示，美国经济并没有因为高通胀和借贷成本上升而缓和下来。

●标准与普尔500指数上周五下跌68.28点，闭市报4108.54点。重量级的道琼斯指数也下跌348.58点，闭市报32899.70点。纳斯达克100指数也跌2.67％或344.86点，以12548.03点收市。

●美国股市上周五交易非常淡静，交易所的总成交量有94亿2000万股，比过去20天的128亿9000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

●今晚亚马逊（Amazon）开始每一股分拆为20股。市场分析师普遍认为，以上周五的2447美元闭市价为标准，亚马逊开盘价会在122美元左右。在今晚盘前截稿时，该股报123.38美元。

●在美国食品与药物管理局（FDA）对诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗可能关系到四例心肌炎（一种罕见的心脏炎症）而表示关注后，该股股价上周五下跌了超过20％。今晚盘前诺瓦瓦克斯股价回升1.04美元，截稿时报45.80美元。

●特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克在上周五给高管的一封电子邮件中说，他对经济有“超级糟糕的感觉”，需要裁减10％员工，导致特斯拉股价上周五下跌9.2％。但是他在隔天又做180度转变，称特斯拉的员工人数会在接下来12个月里增加。受薪员工人数大致不变，但是时薪员工会增加。马斯克改变说话，特斯拉股价在今晚盘前就回弹26.00美元，截稿时报729.55美元。

●苹果（Apple）今年最大型活动“开发者大会”今天开幕。各方认为苹果会在这个大会上宣布一些产品、软件的一系列提升。苹果股价今晚盘前上升2.02美元，截稿时报147.40美元。

●加密货币相关的股票在盘前交易中上涨。Coinbase上涨近7％，Canaan、Block、Riot Blockchain和Marathon Digital的涨幅则在2％到7％之间。

●中国政府已取消对北京的冠病疫情限制。这个消息带动阿里巴巴、拼多多、百度、哔哩哔哩、理想汽车、小鹏和蔚来汽车的股价纷纷上涨，涨幅在3％至9％之间。

●超大盘成长型股在今晚盘前交易中上涨。苹果、特斯拉、微软（Microsoft）、英伟达（NVIDIA）、Alphabet和Meta Platforms的涨幅在1％到4％之间。

●在石油价格居高不下之际，今天下文我们看看美国能源巨头西方石（Occidental Petroleum）是否还有潜能。该股价今晚盘前截稿时报70.65美元，上升0.36美元。

●盘前活跃股按序：亚马逊、特斯拉、苹果、Vroom Inc和英伟达。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

图为西方石油位于加利福尼亚州洛杉矶的总部。（路透社）

西方石油（Occidental Petroleum）

（纽约证券交易所代码：OXY）

在标准与普尔500指数开年至今下跌14.34％的大盘背景下，美国能源巨头西方石油的股价却在同时候上涨了126.30％。它的股价能够走势如此强劲，除了能源价格居高不下之外，西方石油在5月10日发布的第一季度业绩报告稳健，也无疑让投资者感到分外安心。

当然，支持西方石油上涨的原因，也少不了股神巴菲特（Warren Buffett）在近期不断增持对这家石油公司的股份。

根据今年5月初呈交给美国证券交易委员会（SEC）的一系列文件与表格，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），再次增持了在西方石油的股份。虽然西方石油在整个伯克希尔哈撒韦股票投资组合只占其中的一小部分，但是从西方石油的角度来看，伯克希尔哈撒韦的投资却占西方石油总市值的超过15％。

虽然股价表现特出，但西方石油仍是被市场视为风险较高的综合石油开发领域的股票。即使在今年第一季偿还了价值近33亿美元的债务，西方石油目前还背负着总额达257亿美元的长期债务负担。相比之下，同行雪佛龙（Chevron）虽然业务规模更庞大，它的总债务也只不过是多一点，总额计293亿美元。

尽管如此，因为天时地利人和，西方石油利用高能源价格的“天降横财”来恢复自己财务状况确实是明智之举。而且，该公司第一季度业绩也创纪录的取得24亿美元的季度自由现金流。

目前股价仅是过去12个月自由现金流的约6.8倍。难怪根据Zacks.com，西方石油最近在该网站的搜索次数已是名列前茅了。如果西方石油能够继续从当前的通胀环境中获利，它相信应该会是伯克希尔哈撒韦投资组合的一个有长远稳定价值的“组员”。

在Tipranks的24名分析师当中，有九名给予该股“买入”评级，八名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是71.44美元。