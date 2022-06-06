全球旅游业复苏强劲 首季游客人数增加两倍

（早报讯）随着世界各地的冠病疫情旅游限制持续放宽，与2021年同期相比，今年第一季度的国际游客人数增加近两倍。

据法新社报道，总部设在西班牙马德里的联合国世界旅游组织（UNWTO）说，今年首三个月，全球有1亿1700万游客到国外旅游，比去年同期的4100万人大幅增长182%。

尽管这一数字仍然比大流行发生前的2019年第一季低61%，但UNWTO表明，随着“限制缓解和信心恢复”，旅游业继续“以强劲的速度”恢复。“在前三个月增加的7600万国际游客中，约4700万是在3月份录得的，这显示复苏的步伐正在加快。”

欧洲的增长尤其明显，欧洲国家迎接的入境人数几乎是2021年的四倍，增加了280%。美洲也出现强劲增长，入境人数增加一倍多，约117%。中东地区则增长了132%。

UNWTO说：“随着更多的旅游目的地放松或取消旅行限制，受压抑的旅游欲望得以释放，预计逐步复苏的趋势将在整个2022年持续下去。”UNWTO也预计航班预订量将大幅增加。

截至6月2日，全球有45个旅游目的地（其中三分之二在欧洲）不再实施与冠病有关的旅游限制，亚洲也有越来越多旅游目的地开始放宽限制。

然而，考虑到与“具挑战的经济环境”及俄罗斯入侵乌克兰有关的风险，UNWTO对未来几个月的前景保持审慎态度。