美洲峰会即将登场 墨西哥总统将缺席

（早报讯）美洲峰会周一（6月6日）在美国洛杉矶举行。墨西哥总统奥夫拉多尔在峰会开始前重申不会出席，因为并非美洲地区所有国家都受到邀请。

路透社引述知情人士的话报道，美国总统拜登政府以“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜三国首脑参会，令奥夫拉多尔不满。奥夫拉多尔较早前表明，如果不邀请全部美洲国家的领导人，他将拒绝出席，仅派政府代表参加。

这是1994年首届美洲峰会在迈阿密举行以来，再次由美国主办。此次峰会正值中国影响力在拉丁美洲快速增涨之际举行。美国视拉丁美洲为自家后院，容不得他国插手。

尽管大部分美洲国家领导人表明会参加峰会，但这些摩擦凸显拉丁美洲国家不再像过去那样，愿意无条件跟随华盛顿的指示。

随着美国南部边境非法移民涌入创纪录，拜登面临巨大压力，预计会要求邻国作出限制非法移民人流的承诺，尤其是从墨西哥和中美洲往北的非法移民。拜登助手称，正在努力完成一个雄心勃勃的移民声明。

拜登政府一位高级官员淡化移民问题在峰会上的关注度，强调美国与拉丁美洲的关系更广阔，关注的课题包括经济、气候政策及从大流行中恢复等等。

此外，拜登政府也希望说服拉丁美洲国家，美国才是它们的主要经济伙伴，以制衡中国在拉丁美洲取得的进展。

有分析认为，拜登尝试在此次美洲峰会推出面向拉美地区基建项目的一揽子计划；然而，由于俄乌冲突后，美国国内形势及世界经济形势发生变化，拜登政府针对拉美的政策空间并不宽松，因此恐难拿出具体实施方案。