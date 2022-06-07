英国首相约翰逊在党内不信任投票中过关

（早报讯）英国首相约翰逊周一（6月6日）晚在保守党对他进行的不信任投票中过关，留任保守党领袖和英国首相。

新华社报道，英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”主席布雷迪6日上午宣布，该委员会收到党内议会下院议员要求对首相进行不信任投票的信函超过规定所需的54份，因此不信任投票将于当晚举行。

保守党在议会下院的359名议员参加当晚不信任投票。投票结果显示，约翰逊获得211名议员的支持。

约翰逊随后说，表决结果“有说服力和决定性”。英国政府和保守党接下来将团结一致，集中精力应对“对民众而言真正重要的事情”，包括应对生活成本上涨。

“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定首相人选方面发挥重要作用。按规定，若首相未能在本党内不信任投票中获得过半数信任票，就应辞职，由党内选举新领袖；若首相赢得过半数信任票，则一年内党内不能再对其进行不信任投票。

最近一段时间，约翰逊因为“聚会门”丑闻而持续面临来自反对党和保守党内部的辞职压力。英国内阁办公室5月下旬发布针对首相府冠病疫情期间举办聚会事件的完整版调查报告，认定许多聚会违反当时的防疫规定，领导层应承担责任。此前，伦敦警察局就首相府和其他政府办公室在疫情期间违反防疫规定聚会开出126张罚单，涉及83人。约翰逊及其妻子收到罚单，约翰逊由此成为英国历史上首位在职期间违反法律的首相。