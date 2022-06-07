白宫为拜登沙特访问之行辩护

（早报讯）美国白宫周一（6月6日）为总统拜登与沙特阿拉伯王储会面的计划进行辩护，称这次访问将符合美国国家利益。

美国情报部门早前确定沙特阿拉伯王储穆罕默德下令谋杀持不同政见的记者贾马尔·卡舒吉。

美国官员们说，虽然拜登的沙特之行尚未得到确认，但无论36岁的王储穆罕默德是否参与了2018年《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉的谋杀案，预计这次访问将符合美国国家利益。

白宫新闻秘书皮埃尔当天告诉媒体：“这次对以色列和沙特阿拉伯的访问，将是在为美国人民在中东地区取得重大成果的背景下进行的。如果他（拜登）确定与一个外国领导人接触符合美国的利益，而且这种接触可以带来结果，那么他就会这样做。”

本月迟些时候，拜登将到西班牙出席北约峰会，并到德国出席七国集团（G7）峰会，一般预计他也会到以色列访问。

皮埃尔还说，沙特阿拉伯近80年来一直是美国的战略伙伴，与美国的重要利益交织在一起。拜登希望通过此次行程让美沙关系回暖，为降低美国油价寻找解决方案。

拜登早前因卡舒吉被杀而背弃了他先前将沙特视为“贱民”（pariah）的承诺，因此招来批评声不断，白宫拒绝证实这些报道。随后，美国媒体报道称沙特之行已被推迟，可能推迟到7月。皮埃尔没有证实这一点，但否认政府改变了计划。