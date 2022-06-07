监管机构结束调查 滴滴出行隔夜一度猛飚将近68％

（早报讯）根据《华尔街日报》报道，中国监管机构已经结束对中国网约车巨头滴滴出行（Didi）的调查。这个消息带动滴滴出行的股价隔夜（周一，6月6日）在美国股市开市后的首个小时里，就猛飚67.66％，报3.10美元。

滴滴出行全日在2.26美元至3.10美元之间波动，最后闭市报2.30美元，起0.45或24.32％。全场共有3亿4590万零599易手。盘后该股继续上升0.13美元或5.66％，报2.43美元。

《华尔街日报》援引知情人士的话称，当局最早会在下周解除对滴滴出行增加新用户的禁令，并在中国国内各个应用平台恢复滴滴出行的应用。

自2020年底以来，中国在从反垄断到数据保护等领域加强了对国家科技行业的监管。而滴滴出行就一直是受北京监管收紧影响最严重的公司之一。该公司在美国首次公开募股以来，它就一直是网络安全调查的对象。但在中国面对上海长达数周的封锁带来的经济影响的当儿，北京方面出似乎现了放松监管的迹象。

滴滴出行是在去年6月间在纽约股市挂牌的。但在首次公开募股后几天，中国监管机构就对该公司展开了网络安全调查。之后在7月间，中国网信办指控滴滴出行非法收集用户数据，并下令将它的应用程序从当地各个应用平台下架。

因为这一连串的事件，滴滴出行从当初上市时的14美元至16美元交易范围，在不到一年的时间，直线滑落到目前的2美元至3美元水平，股价几乎面目全非。

《华尔街日报》报道也声称，中国当局也将结束对另外两家在美国上市的中国科技公司，即全卡车联盟（Full Truck Alliance）和看准（Kanzhun）的调查工作。

据报道，中国当局和国家互联网信息办公室（Cyberspace Administration of China）是在上周的一次会议上，向滴滴出行和其他两家公司通报了结束调查的事项。滴滴出行预料将面临巨额罚款，而全卡车联盟和看准将面临较小的罚款。

自挂牌以来，滴滴出行的股价已下跌了85％。滴滴出行也在今年6月2日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交表格，申请正式从纽交所退市。