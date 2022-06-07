美韩副外长在首尔会晤

（早报讯）在朝鲜或执意进行第七次核试验的情况下，美韩副外交部长周二（6月7日）上午在首尔举行会谈，讨论应对朝核问题、深化韩美全球全面战略同盟关系的方案。

韩联社报道，韩国外交部第一次官（副部长）赵贤东当天上午与正在访韩的美国副国务卿谢尔曼举行韩美副外长会谈。这是韩国新政府成立以来，韩美首次线下举行副外长级会谈。

双方可能评估日益升级的朝鲜导弹挑衅和进行核试验的可能性，并重点讨论对策。考虑到朝鲜本月5日一次性发射八枚短程弹道导弹，继续进行硬碰硬的武力示威，且多方提出朝鲜第七次核试验临近，韩美两国可能讨论了针对朝鲜第七次核试验的外交手段和延伸威慑强化措施。

以往朝鲜进行武力示威时，联合国安理会通过对朝制裁决议施加压力，但因安理会常任理事国中国、俄罗斯反对制裁，制定并执行国际社会一致对朝施压方案并非易事。韩美两国这次是否讨论单边对朝制裁方案引人瞩目。

韩国总统尹锡悦周一（6日）在显忠日纪念仪式上致悼念词时说，将在阻止朝鲜核导威胁的同时，谋求根本、实质性的国家安全力量。预计双方很可能探讨尽早召开高级别延伸威慑战略协商机制（EDSCG）会议。此外，援朝抗疫措施也可能是议题之一。

值得一提的是，这也是韩美两国自上月21日举行首脑会谈仅时隔两周后举行的外交高官会谈。据悉，双方在会上具体讨论尹拜会提出的“全球全面战略同盟”愿景的执行方案。成为韩美同盟新关键词的经济技术同盟也在讨论范围内。

据称，日本外交部副部长森健良8日将加入讨论，韩美日三方将就朝核等地区及全球问题进行磋商。