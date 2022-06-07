纽约州长签署控枪法案

（早报讯）美国纽约州长霍楚尔周一（6月6日）在纽约市签署十项法案，内容包括禁止21岁以下人士购买半自动步枪、禁止不符合资格者购买防弹背心、禁止大容量弹匣、扩大“红旗法案”执行范围、共享涉案枪支信息等。

霍楚尔在签署现场说，为了布法罗市以及全美民众的安全，我们不能毫无作为，必须推进枪支改革。现在是我们大胆行动的时候。“枪声响起，旗帜降下，一切都没有改变，除了纽约”，这十项法案将正式让纽约在枪支管制法律层面处于领先地位，而这仅仅是一个开始。

美国全国广播公司报道称，在全美发生多起大规模枪击案后，纽约州成为第一个采取重大控枪措施的州。其中，将合法购买半自动步枪的年龄提高至21岁的法案最受关注。目前，拥有类似法律的州还包括佛罗里达、夏威夷、伊利诺伊、佛蒙特和华盛顿州。

报道说，上个月，加利福利亚州颁布的一项禁止向21岁以下人士出售半自动武器的禁令，被联邦第九巡回上诉法院裁定违宪。提起诉讼的枪支政策联盟曾说，这一裁决意味着，其他州基于年龄的枪支管制法案有可能也会在其他法院被推翻。目前，全国步枪协会正在挑战佛罗里达州的相关禁令。

美国哥伦比亚广播公司援引专家观点说，大规模枪击事件推动了纽约州的枪支管制立法，但新法律还不够完善，步枪和手枪协会正在试图反击。乐观派人士则称，希望纽约州能成为其他州和联邦政府效仿的榜样。