好消息连连 美市中概股隔夜上涨

（早报讯）中国北京取消部分冠病疫情限制，带动在美国华尔街股市挂牌的中概股隔夜显著攀高。与此同时，美国方面也正在考虑是否要终止对部分中国产品征收关税，再给中概股有力的支持。

阿里巴巴（Alibaba）、拼多多（Pinduoduo）、百度（BIDU）、滴滴全球（DIDI）、哔哩哔哩（Bilibili）、理想汽车（Li Auto）、小鹏（Xpeng）和蔚来（NIO）等股价都在隔夜显著上升。

除了滴滴出行大幅度上涨超过24％之外，其他中概股的涨幅则介于2％至11％。

根据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国商务部雷蒙多（Gina Raimondo）说，拜登政府正在考虑取消特朗普时代对中国商品征收的一些关税，以对抗美国高通胀。

她说：“总统拜登已经要求我和其他政府官员，开始分析取消特朗普政府对中国进口商品征收的部分关税的可能性。”

雷蒙多说，美国政府已决定维持对钢铁和铝的关税，以保护国内钢铁行业。但是她补充说，取消对家居用品和自行车等产品的关税“可能是有意义的”。

另外，中国电动车蔚来和理想以及小鹏今年5月交货量出现反弹，与市场担心的需求下降完全相反。蔚来5月份的交货​​量环比增长38％，理想的交货量环比更是增长了一倍以上。这个成绩给这三只电动车股票很好的带动。

滴滴出行隔夜也发布好消息，让华尔街投资者开始觉得可能更加乐观地看待这些中概股了。

根据《华尔街日报》报道，中国有关监管机构已经结束对中国网约车巨头滴滴出行的调查。而且当局最早会在下周解除对滴滴出行增加新用户的禁令，并在中国国内各个应用平台恢复滴滴出行的应用。

中国当局也将结束对另外两家在美国上市的中国科技公司，即全卡车联盟（Full Truck Alliance）和看准（Kanzhun）的调查工作。