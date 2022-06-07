日本发布入境游客防疫规定 必须戴口罩买保险

（早报讯）日本发布针对接收访日游客的防疫规定，要求游客必须遵守戴口罩和购买旅行保险等措施。

共同社报道，日本国土交通部周二（6月7日）发布针对恢复接收访日观光游客的冠病疫情对策规定。旅行社将要求参团游客戴口罩和消毒，并加入涵盖医疗费的海外旅行保险等。销售和预约旅游商品时将向客户说明“虽不设罚则，但若违反规定可能不允许参团或继续参团”。

日本国交部长齐藤铁夫在记者会上说：“以旅行社为主，对指针（规定）的理解和遵守有助于顺利重启访日旅游和之后的扩大接收。”

根据规定，旅行社将事先就提供多语种服务的医疗机构、出现感染者时的隔离设施及移动手段收集信息。若出现感染者，旅行社及带团导游要迅速让感染者到医疗机构就诊。

带团导游将记录游客的行动轨迹，包括旅行中到访的设施、交通工具的座位等，以便确定密切接触者。

日本政府将从10日起开放以观光为目的的外国人入境。对象包括感染风险较低的美国、中国、韩国、新加坡等98个国家和地区。现阶段为便于掌握旅行中的行动轨迹，仅限有导游陪同的团队游。

日本国交部在制定规定前，邀请美国等四国的旅行社相关人士，开展了检验冠病防疫措施的旅游测试项目。一名泰国人在大分县逗留期间测出冠病阳性，因而中止了旅行。