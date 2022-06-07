家人没注意 美国佛州两岁幼儿开枪射死父亲

（早报讯）在家人没注意时，美国佛罗里达州一名两岁幼儿拿起一把装了子弹的手枪，不小心将父亲射死。

法新社报道，这起事件发生在5月26日。奥兰治县警长米纳周一（6月6日）在新闻发布会上说，执法部门最初以为这名26岁男子是自己开枪，但后来这个家庭的最年长孩子告诉调查人员，枪支的扳机是两岁的弟弟按下的。

法庭文件显示，案发时这把枪支放置于死者扔在地上的一个包里，这名孩童将它捡起后，朝在玩电子游戏的父亲背部开枪。事发时，五个家庭成员，包括一个五个月大的女婴，同在一个房间里。

警长说，孩子的父母当时都在假释期，他们多次犯下忽视儿童和使用毒品的罪行。米纳说：“没有妥善保管枪支的枪主，与家中发生这类悲剧只有一瞬间的距离。”

警长补充说：“现在这些孩子实际上已经失去了双亲。父亲已经去世，母亲在坐牢，而一个年幼的孩子将在知道自己射杀了父亲的情况下度过余生。”

这样的悲剧在美国并不罕见。2021年8月，一个两岁的孩子发现了一把放在背包里的枪，朝正在参加视频会议的母亲头部开了致命的一枪。

美国近一周频频发生致命枪击事件。华盛顿特区一个追踪枪击事件的非盈利组织GunViolence Archive.org说，自上周五以来，美国周末一共发生300多起枪击事件，120多人丧生，320多人受伤。